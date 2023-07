Tabellone Wta Amburgo 2023 | Vekic prima favorita | Paolini e Trevisan ai nastri di partenza

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ildel WTA 250 di, con Jasminee Martinaa caccia di un buon risultato. Lasarà la quarta forza del torneo tedesco, mentre Martina – scesa in classifica negli ultimi mesi – dovrà provare a fare un buon risultato senza far parte del seeding. Il sorteggio senza dubbio è stato migliore rispetto quanto accaduto a Palermo, quando è dovuta scendere in campo all’esordio contro laKasatkina. Di seguito ilcompleto, che vede Donnacome numero uno. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE WTA 250QUARTI DI FINALEvs Noha Akugue (3) Pera vs ...

...finale in carriera nel circuitoper Stefanini, sempre più vicina alla top 100, che al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra la testa di serie numero 4 Zhu e Siegemund....... SuperTennisAmburgo, non prima delle 15: Martina Trevisan vs Noma Noah Akugue, SuperTennisVarsavia, ore 11.30: Lucrezia Stefanini vs Jodie Anna Burrage, SuperTennis Ilmaschile US ......di Carrara si trova però costretto ad inseguire lo slovacco Josef Kovalik ripescato in. ... Nel250 di Losanna, pur faticando più del previsto, Elisabetta Cocciaretto ha staccato il ...Andreeva spreca un break di vantaggio in entrambi i set contro Bondar ed esce di scena, mentre l’esperienza consente ad Alizé Cornet di rimontare Golubic ...Al WTA di Amburgo questo mercoledì era dedicato agli ottavi di finale, con il tabellone che si sta allineando ai quarti. Vediamo cosa è successo nei principali match di oggi, con la principale novità ...