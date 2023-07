Tabellone Coppa Italia calcio 2023-2024 | tutti gli accoppiamenti e gli incroci fino alla finale Quando si sfidano le big?

(Di giovedì 27 luglio 2023) Sta per prendere il via la. A partire da sabato 5 agosto infatti, in occasione di Frosinone-Pisa, scatterà l’edizione numero 77 dellanazionale, con la caccia all’Inter che ha vinto le due ultime edizioni. Siamo nel pieno dell’estate, per cui si inizierà con turno preliminare e trentaduesimi di, ai quali prenderanno parte squadre come Udinese, Bologna, Verona, Salernitana, Monza e Torino. Ilinizierà a farsi più interessante dai turni successivi, ovviamente. Le otto teste di serie come saranno suddivise? Gli ipotetici quarti dipotrebbero essere i seguenti: Inter-Fiorentina e Atalanta-Milan nella parte sinistra, quindi Lazio-Roma e Juventus-Napoli nella parte destra. Ma, come sempre, arrivare nelle ...

Ieri (26 luglio) è stato svelato ildellaItalia 2023/24: si parte la prossima settimana con le prime partite tra squadre di serie inferiori e si arriverà passo dopo passo alla finale ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Hellas Verona La Lega Serie A ha comunicato ilufficiale dellaItalia Frecciarossa 2023/24 . Nel match valevole per i 32esimi di finale , l' Hellas Verona affronterà l' Ascoli , incontro che rappresenterà la prima gara ufficiale ...La Lega di A ha stilato oggi ildellaItalia 2023/24 e non c'è spazio nè per loro nè per altre squadre come Lecco, Reggina e Brescia. Il motivo risiede nell'incertezza della categoria ...

La Fiorentina parteciperà agli ottavi di finale della Coppa Italia, dove potrebbe incontrare l'Inter di Inzaghi. La Juventus è nella parte opposta del tabellone e un eventuale incontro con i viola pot ...Sarà il Pisa il primo avversario in un match ufficiale della stagione 2023-24 per il Frosinone. I canarini affronteranno la formazione toscana militante in Serie B venerdì 11 ...