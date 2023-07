Tabellino Sassuolo-Sudtirol 4-0 | gol e marcatori amichevole estiva 2023

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilha vinto sulper 4-0. La partita, dominata dai neroverdi, ha visto segnare, durante il primo tempo, Henrique al 13? ed Erlic al 25?, senza che la squadra concedesse spazio agli avversari. Nella seconda metà di gara invece ci ha pensato Defrel ha mettere il risultato in cassaforte, collezionando una doppietta con un primo gol al 57? e il secondo al 84?. Entrambe le squadre hanno sfruttato l’occasione per inserire nel gioco giovani leve e nuovi arrivati. Di seguito ildei vincitori:4-0 Reti: 14’ Henrique (S), 25’ Erlic (S), 57’ e 83? Defrel (S).: Consigli (46’ Cragno); Toljan (67’ Missori), Erlic, Tressoldi (46’ Viti), Kyriakopoulos (46’ Rogerio); Lopez, Henrique (80’ Leone); Berardi (74’ Volpato), Bajrami (46’ Defrel), Ceide ...

... cross morbido dalla destra di Dumfries per il colpo di testa dell'exa centroarea e palla ...AL - NASSR (4 - 2 - 3 - 1): 44 Alaqidi; 2 Al Ghannam, 78 Lajami, 3 Madu, 15 Alex Telles; ...in tempo reale [AGGIORNA LA DIRETTA DI- SUDTIROL](ITA): . A disposizione: SüDTIROL (ITA): . A disposizione: Reti: La presentazione del match QUI- Inizialmente ...La squadra ligure è reduce dal successo in amichevole per 3 - 2 contro ildello scorso 23 ...SPEZIA (ITA): Dragowski B., Amian K., Serpe L., Nikolaou D., Reca A., Esposito Sa. (dall'...

Tabellino Sassuolo-Sudtirol 4-0: gol marcatori amichevole estiva 2023 SPORTFACE.IT

La partita Sassuolo - Sudtirol di Giovedì 27 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club ...Altra giornata di amichevoli per alcune delle squadre di Serie A, che sono scese in campo in questo caldo 23 luglio in occasione delle rispettive preparazioni estive. La nuova stagione è quasi alle po ...