Svolta dei permessi legge 104 | cambia tutto e possono fare domanda anche i professionisti che hanno questi requisiti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Arriva una nuova sentenza rivoluzionaria: i diritti dei disabili si estendono ad una nuova platea di beneficiari,retroattivamente. La104 garantisce da sempre una serie di vantaggi molto importanti ai lavoratori con disabilità, che affrontano la vita con più difficoltà del resto delle persone. La104 si applicaaida ora in poi – ILoveTradingDa oggi, però, lasi estenderàai collaboratori parasubordinati, come deciso dal tribunale di Torino. Il divieto di discriminazione, afferma il Tribunale, si applica a qualsiasi forma di lavoro, dipendente e autonomo. Per questo motivo il datore di lavoro deve assicurare per i dipendenti con disabilità il diritto agli accomodamenti necessari, a prescindere dal fatto che siano ...

... l'obiettivosuoi avvocati era quello di ottenere che il loro assistito fosse al sicuro da eventuali incriminazioni future. Eppure, durante l'udienza di mercoledì, è saltato tutto. Laè ...... limitatamente all'attivitàfino al 31 marzo, data in cui è cessato lo stato di emergenza legato alla pandemia. Una misura necessaria a causa dell'aumentocosti legati alla gestione dell'...Io sostenevo che il comportamentopm di Firenze violasse la Legge (e la Cassazione ci ha dato ... Caso Open a una. La parola alla Consulta sul duello tra Renzi e pm

Svolta al porto di Olbia per l'approdo dei mega yacht Agenzia ANSA

Il duca di Sussex ha subito una prima sconfitta dopo che è stata rigettata (in parte) la sua causa contro NGN, News Group Newspapers del tycoon australiano dei media ...I tutor della piattaforma Ripetizioni.it spiegano come prepararsi in vista di questo appuntamento scolastico Estate sui libri per uno studente su cinque alle scuole superiori, per cogliere l’ultima ch ...