Sull’Orlo di una Crisi della Fertilità Maschile

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Negli ultimi decenni, la comunità scientifica ha espresso crescente preoccupazione riguardo alla diminuzionea livello globale. Uno studio recente, il più vasto mai realizzato sulla conta degli spermatozoi, ha rivelato un calo allarmante del 59% nella conte complessiva e una riduzione del 50% nella concentrazione media di spermatozoi tra gli uomini dal 1973 al 2011. Questi dati, se continuassero a declinare, potrebbero portare a gravi implicazioni per la riproduzione umana. Sebbene il problema sia diventato noto come “Spermpocalypse”, ci sono segnali positivi grazie alle nuove imprese e alla ricerca scientifica che stanno cercando di affrontare questa sfida in modo innovativo. Il Declino: Una Preoccupante Tendenza Globale Il ...