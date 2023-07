Sulla base di cosa? | la Verde sbrocca? Sallusti la ignora | demolita su Rete 4 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) "Il cambiamento climatico esiste da quando esiste l'uomo". Alessandroesordisce così a Zona Bianca dove, nella puntata di mercoledì 26 luglio su4, si discute di quanto accaduto in Italia, alle prese con fenomeni meteorologici estremi. Per il direttore di Libero "siamo nel bel mezzo di uno di questi cambiamenti". Ma c'è un appunto che, in collegamento con Giuseppe Brindisi, tiene a fare. "Io per logica sono d'accordo col fatto che non sia tutta colpa dell'uomo, non può esserlo. Detto questo, sarebbe stupido pensare a un mondo peggiore. Tutti vogliono un mondo migliore". Motivo per cui "dobbiamo pensare a come arrivarci, sulle spalle di chi... Un esempio? Vanno benissimo le auto ibride e i pannelli solari sulle case, ma se le batterie e i pannelli le costruiscono in Cina industrie dall'energia fossile non ...