Ilnel cielo è una delle attrazioni naturalistiche e turistiche della zona di Morbegno, una delle porte della Valtellina, che sta lavorando per promuovere il proprio territorio, che è ricco ...approfondimento Meloni: "Ruolo Italia non è idea astratta, siamoEuropa - Africa" FOTOGALLERY ... Ma occorrerà del tempo per vedere come cambieranno le dinamichecampo di battaglia. ...Qual è lo stato attualepiano della viabilità 'In pianura parliamo di un'area allagata ... invece, è quello di Prada, nel Faentino, dove erano saltati une due strade. Questa era stata ...

Sul ponte tibetano a 140 metri alle porte della Valtellina QUOTIDIANO NAZIONALE

Morbegno, 27 lug. (askanews) - Un ponte tibetano sospeso sopra la Val Tartano, a pochi chilometri da Morbegno, all'ingresso della Valtellina. È ...Nuovo aumento dei costi e nuova proroga nelle previsioni della fine lavori per il ponte di Piavola sul Borello.