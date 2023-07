(Di giovedì 27 luglio 2023) Alcunisono statidall'accusa di manifestazione non autorizzata e oltraggio a pubblico ufficiale, affermando che "il fatto non costituisce reato". L'articolo .

gli esponenti delle forze dell'ordine a più riprese, nel corso di una manifestazione ... alcuni giovanigravitanti nel mondo dei collettivi universitari lo accolsero infatti con ...gli esponenti delle forze dell'ordine a più riprese, nel corso di una manifestazione ... alcuni giovanigravitanti nel mondo dei collettivi universitari lo accolsero infatti con ...

Studenti insultarono poliziotti: assolti. Protesta il sindacato: “Così siamo delegittimati” Orizzonte Scuola

I membri dei collettivi universitari oltraggiarono degli agenti nel 2019 in occasione di un incontro con ospite il deputato Giovanni Donzelli. Paoloni, segretario Sap: "Siamo di fronte all’ennesima de ...Quattro esponenti dei collettivi studenteschi di Firenze erano finiti a processo per manifestazione non autorizzata ed oltraggio a pubblico ufficiale, dopo aver insultato i poliziotti. Ma nelle scorse ...