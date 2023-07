Strage di via Palestro | il fratello di una vittima | “la mafia è solo un capro espiatorio”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 27 luglio 2023)di via, ildi una delle vittime chiede di far luce sul ruolo dei servizi segreti: “laun” Ladi viafu un attentato terroristico avvenuto a Milano il 27 luglio 1993. Un’autobomba esplose in via, una strada nel centro della città, causando la morte di cinque persone e il ferimento di oltre 100. Le vittime furono Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno, tutti e tre vigili del fuoco; Alessandro Ferrari, agente di polizia municipale e Moussafir Driss, un cittadino marocchino. L’attentato fu rivendicato da Cosa nostra, che lo fece per protestare contro le condanne inflitte ai mafiosi nel corso del Maxiprocesso. L’esplosione causò danni ...