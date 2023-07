Strage di Bologna | FdI | “Governo dalla parte della trasparenza Bisogna seguire le parole di Mattarella”

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Ilè favorevole a qualsiasi desecretazione degli atti sulladie su tutti i segreti relativi alla lunga stagione del terrorismo eguerra fredda. Lo ha detto intervenendo oggi alla Camera in nome di FdI, il vice capogruppo Alfredo Antoniozzi. Antoniozzi ha sottolineato l’impegno del” alla digitalizzazione degli atti nell’interesse supremoverità, sia suche su tutti gli altri misteri che hanno riguardato la nostra nazione.” “ledie non avere pauraverità” “Il presidente Meloni e il sottosegretario Mantovano- ha detto Antoniozzi- hanno dato già mandato di secretare 163 documenti relativi ai rapporti tra Sismi ed Olp. ...

... intelligence, criminalità e si dedica con tenacia alla ricerca della verità sulladel 27 giugno 1980 di Ustica, in cui un aereo sulla tratta- Palermo precipitò misteriosamente in ...Ciampi, dopo la notte delle bombe, annunciò di voler riformare i servizi segreti e il 2 agosto 1993, partecipando a sorpresa alla commemorazione delladidel 1980, intervenne dal palco:...Quel dolore non è immobile" è il nuovo film di Giulia Giapponesi sullaalla stazione didel 2 agosto 1980 che verrà proiettato in piazza Maggiore amartedì primo agosto alle ore 22,30. Il documentario, realizzato in collaborazione con l'Assemblea ...

Le priorità di Giorgia Meloni e la strage alla stazione di Bologna Internazionale

L'ex prefetto di Bologna, ora ministro dell'Interno, ha telefonato al portavoce delle vittime Bolognesi: "La città la conosce bene, sa già che aria tira" ...Daria Bonfietti dell’Associazione parenti delle vittime della Strage di Ustica, ha proposto al sindaco Matteo Lepore di dedicare uno “spazio” al ricordo di Andrea Purgatori presso il Museo per la Memo ...