StiamocondonCiottieSaviano | gli attacchi di Salvini segnano la svolta | altro che codice etico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ci risiamo! Persino di fronte aglie alle minacce del ministrocontro Don Ciotti e Roberto Saviano, non manca chi trova opportuno manifestare il suo dissenso dai due, la non condivisione delle loro scelte, civili e giornalistiche. Peccato che l’attacco del ministro non abbia nulla a che vedere con la critica letteraria o con il legittimo dissenso dall’associazione Libera. Quello diè stato un gesto meditato e voluto. Si inserisce in quel cambio di “narrazione” annunciato dalla destra e che prevede la progressiva equiparazione tra fascisti e antifascisti, mafiosi e antimafiosi, razzisti e antirazzisti. Una progressiva riscrittura dalla Costituzione che culminerà con lo scambio tra presidenzialismo, caro alla Meloni, e autonomia differenziata, voluta dalla Lega. Don Ciotti ha osato criticare il progetto del ponte ...