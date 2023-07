(Di giovedì 27 luglio 2023) Una rete di ricarica ad alta potenza per le auto elettrica in. Questo è il piano di BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes - Benz e. I sei colossi realizzeranno ...

Le parole del CEO di, Carlos Tavares: " Vogliamo superare le aspettative dei clienti creando maggiori opportunità per un'esperienza di ricarica impeccabile, data la crescita significativa ......offerte dal resto dei nostrinordamericani. Non vediamo l'ora di mostrare i nuovi veicoli Ram e Jeep per la prima volta, qui nella nostra città natale'. Al Detroit Auto Show 2023...Il gruppo franco - italianoarchivia la prima metà del 2023 con ricavi per 98,4 miliardi di euro , il 12% in più ... stupisce quella che sembra una sparizione deiFiat ed Alfa Romeo ...

Stellantis e 6 Marchi per le super ricariche in Nord America. Per installare 30.000 punti di ricarica ad alta potenza in aree urbane e autostradali.Commentando i brillanti risultati finanziari, l’amministratore delegato prevede una lotta aperta con i marchi cinesi, redditività migliore di quella di Tesla, ma anche gli effetti delle nuove regole s ...