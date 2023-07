Stefanini-Siegemund in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Varsavia 2023

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lucreziaaffronterà Lauraai quarti di finale del torneo WTA 250 di. Prosegue la settimana da sogno della giocatrice azzurra, che ha sconfitto Fruhvirtova e Burrage e non ha intenzione di porsi dei limiti. Sulla sua strada ora la tedesca, reduce dai successi in due set ai danni di Chwalinska e Zhu. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorita. Guai tuttavia a sottovalutare la giocatrice azzurra, che oltre alla prima semifinale a livello Wta della carriera sogna anche il debutto in top 100. TABELLONE MONTEPREMI E PRIZE MONEY COPERTURA TVscenderanno in campo venerdì 28 luglio, come secondo match sul Centrale dalle ore 11.00 (al termine ...

CENTER COURT Non prima delle 11.00 - Maria vs Sramkova A seguire -vsA seguire - Watson vs Wickmayer Non prima delle 17.30 - Vincente (1) Swiatek/Liu vs (5) NoskovaNei quarti - i primi, come detto, per lei a livello di circuito maggiore -dovrà vedersela o con la tedesca Laura, numero 153 Wta, o con la cinese Lin Zhu, numero 38 del ranking e ...Lucrezia parte in salita ma poi domina Jodie Burrage. Ora Zhu oper un posto in semifinale Continua la settimana speciale di Lucreziaa Varsavia. La venticinquenne fiorentina, che al primo turno del torneo polacco aveva battuto da sfavorita lo ...

Con una prestazione quasi perfetta Lucrezia Stefanini raggiunge per la prima volta i quarti nel circuito maggiore.Lucrezia Stefanini approda ai quarti del torneo WTA 250 di Varsavia 2023 di tennis battendo la britannica Jodie Burrage per 6-4 6-1 in un'ora ed undici minuti di gioco: sul cemento outdoor polacco l'a ...