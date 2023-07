Stefanini-Burrage oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Varsavia 2023

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lucreziase la vedrà contro Jodienel secondo turno del WTA 250 di(Polonia), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città elvetica. Ottimo esordio per l’azzurra, che all’esordio ha estromesso in due set una giovane molto promettente del calibro della ceca Linda Fruhvirtova. Primo turno balbettante, invece, per la britannica, che ha avuto ragione solamente al tie-break decisivo della qualificata indiana Ankita Raina.partirà leggermente sfavorita contro la sua avversaria odierna, che ha proprio nel veloce all’aperto la propria superficie preferita. Le due, tuttavia, non si sono mai incontrate prima a livello di circuito maggiore. Per entrambe si tratta di un’ottima occasione per cercare di ottenere un quarto di finale di prestigio tra le grandi. ...

