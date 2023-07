Squalo a Villasimius | in Sardegna | il video è virale

Leggi su cultweb

(Di giovedì 27 luglio 2023) Unoavvistato a, in, ha suscitato curiosità tra i bagnanti ma anche sui social network dove ilè diventato. Naturalmente si tratta di una verdesca, detta ancheazzurro, quindi non è una specie particolarmente aggressiva. L’episodio legato alloci parla di una verdesca di circa due metri, avvistata a pochi metri dalla riva anche da chi non era in acqua. Il Messaggero ha raccolto la testimonianza del bagnino che ha fatto uscire rapidamente i bagnanti dall’acqua, cercando di tranquillizzare anche i tanti bambini presenti in spiaggia. Naturalmente i presenti erano anche incuriositi dalla presenza dell’animale e hanno scattato delle foto e registrato deiper documentare ...