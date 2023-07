Squalifica Mourinho | Uefa respinge ricorso della Roma

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Laha respinto ilper ladel tecnico giallorosso Josèdopo le offese all’arbitro Taylor al terminefinale di Europa League con il Siviglia. In merito alla gara “Europa League 2022/2023, Sevilla FC vs AS(1:1) 31.05.2023. Ilproposto dall’ASè rigettato. Di conseguenza, si conferma la decisione dell’Organo di controllo, etica e disciplinadel 21 giugno 2023”, recita la. Sono dunque confermate, tra le altre cose, le quattro giornate diperin gare europee “per aver rivolto un linguaggio offensivo a ...

Uefa, confermate le 4 giornate di squalifica in Europa a Mourinho - Sportmediaset Sport Mediaset

