Squalifica Mourinho | arriva il responso sul ricorso della Roma

(Di giovedì 27 luglio 2023)no brutte notizie per lae l’allenatore José. E’ stato infatti respinto ilpresentato dai giallorossi in relazione alle 4 giornate diin Europa nei confronti dello Special One. Il riferimento è ai fatti avvenuti nella finale di Europa Leaguescorsa stagione contro il Siviglia. “Ilpresentato dall’AS– si legge nel comunicato ufficiale Uefa – è stato respinto. Di conseguenza, la decisione dell’Organo disciplinare, etico e di controllo Uefa del 21 giugno 2023 è confermata”. Il portoghese aveva ricevuto una stangata dalla Uefa dopo lo scontro con l’arbitro Anthony Taylor. L’organo Uefa “aveva deciso di sospendere l’allenatore dell’AS, José, per le ...

