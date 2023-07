Sport e Salute | Marco Mezzaroma nuovo presidente Nepi Molineris AD

(Di giovedì 27 luglio 2023)di, Diegoamministratore delegato. Sono queste – riporta Italpress – le scelte del ministro Andrea Abodi e del governo per la società in house. L’imprenditore romano ed ex patron della Salernitana,, attuale dg della società, prendono il posto di Vito Cozzoli che ha ricoperto entrambe le cariche.Face.

Marco Mezzaroma presidente, Diego Nepi Molineris amministratore delegato: sono queste le scelte del ministro delloAndrea Abodi e del governo per la società in house, la cassaforte delloitaliano. Mezzaroma, imprenditore romano ed ex patron della Salernitana, e Nepi Molineris, attuale dg della società, prenderebbero il posto di Vito Cozzoli ...Per certo, Wanda ha dei problemi di, e proprio per questo ha chiesto ai media del suo paese di rispettare la privacy della famiglia. Stando ad Augusto Tartúfoli , opinionista del programma ...... le cui indiscrezioni sono state poi riportate anche dalla Gazzetta dello. Ora, resta da ...alle strutture in cui sono stati effettuati i primi esami strumentali alle attuali condizioni di,...

Sport e Salute, individuato il nuovo presidente: è Marco Mezzaroma. Nepi Molineris a.d. La Gazzetta dello Sport

Marco Mezzaroma presidente, Diego Nepi Molineris amministratore delegato: sono queste le scelte del ministro dello Sport Andrea Abodi e del governo per la società in house Sport e Salute, la ...Dopo lunghe trattative, ecco il nome di chi andrà a prendere il posto di Vito Cozzoli. Sull'imprenditore romano, ex patron della Salernitana, trovata la necessaria convergenza politica. La carica di a ...