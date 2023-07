Sostenibilità e impegno sociale nelle Olimpiadi invernali 2026

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 luglio 2023) Con l’approssimarsi del, anno in cui letorneranno in Italia dopo 20 anni, si fa sentire sempre più forte il desiderio di comprendere qual è il ruolodello sport. Da sempre, leo estive che siano, suscitano sentimenti opposti e contrastanti, mettendo in campo dinamiche complesse e valori che mutano a seconda del luogo e del tempo, ma che si rifanno sempre ai principi di lealtà, amicizia, uguaglianza e solidarietà. Oggi più che mai assumono un ruolo centrale altri due aspetti, che possono influenzare organizzazione, scelte e iniziative che caratterizzeranno questa e le prossime edizioni delle: lae l’...