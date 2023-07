Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in vacanza da soli | volano le critiche

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 27 luglio 2023)finiscono di nuovo al centro delledopo la nascita di Celine Blu. La piccola è nata solo due mesi fa, ma i followers avrebbero molto da ridire sulle doti genitoriali della coppia formatasi al GF Vip. E anche questa volta la scelta di concedersi unaromantica senza la figlia ha creato non poche discussioni sul web. In pochi credevano che la relazione trapotesse avere un gran futuro dopo il GF Vip, ma eccoli qui. I due hanno formato una bellissima famiglia con l’arrivo di Celine Blu, ma non tutti approvano le loro scelte da genitori. Per questo anche l’ultima volta sono stati criticati per la decisione ...