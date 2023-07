"Sono persa senza di lui...". L'ultima dedica di Sinead O'Connor per il figlio morto suicida

... "E da quando è uscito il mio primo album e io ho cominciato a fare tourdiventata una specie ... Se non fosse stata "nuts" forse l'avremmomolto prima, se non fosse stata pazza avrebbe ...L'assenza dei cittadini è sempre un'occasione. Per il resto, gli esponenti del PD hanno, ... per questo vorremmo che l'amministrazione fosse decisamente più presente' e Paolo Marcetti : '...Cipoi tutti gli altri 'eventi critici', come li chiama il DAP, costituiti da suicidi dei ... di cui si èogni traccia dopo pochi giorni dal suo insediamento al DAP'. 'Abbiamo la netta ...La cantante, morta mercoledì a Londra, qualche giorno fa aveva dedicato al figlio Shane il suo ultimo post su Twitter ...Il Recovery and Resilience Facility (Rrf) è il più grande investimento nella storia europea, ma il denaro proveniente dal fondo per la ripresa post-Covid19 non sta fluendo nell'economia come previsto ...