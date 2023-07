Sonia Bruganelli felice per Soleil Sorge | emerge una frecciatina a due ex gieffine? FOTO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 27 luglio 2023)lancia unaa due ex? L’ex opinionista del GFVip si complimenta cone la sua nuova avventura televisivaper due anni consecutivi è stata una delle opinioniste del Grande Fratello Vip al fianco del conduttore Alfonso Signorini. L’ex opinionista è tornata al suo lavoro con la sua azienda SDL.TV col quale poche settimane fa ha concluso le riprese della nuova edizione di Ciao Darwin e intanto è già all’opera sulla prossima edizione di “Avanti un altro”, e non solo.è del tutto inarrestabile e intanto per il momento in questi giorni d’estate si sta godendo la sua famiglia riunita a Formentera. Leggi anche –> Attilio Romita tuona dopo la decisione di Mediaset: “Mi ...