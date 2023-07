Sommer promesso sposo Inter Ora tocca al Bayern Monaco – SM

(Di giovedì 27 luglio 2023) Per vederecon la maglia dell’non dovrebbe mancare molto altro tempo. L’ultimo passo spetta al, che sta cercando un sostituto. Le ultime da SportMediaset. SOSTITUTI – Per l’affare Yannl’continua a rispettare i tempi del, anche se questo vuol dire restare ancora senza un portiere. Marco Barzaghi spiega a che punto è la ricerca del club tedesco per il sostituto: «Tuchel vuole trovare un sostituto prima di lasciare andare via. Lo svizzero si è giàall’, per cui ci sarebbe già l’accordo sui 5 milioni di euro. Per l’arrivo di De Gea al club tedesco calano le possibilità per via dell’ingaggio molto alto e anche per la garanzia della ...

... ma comunque di almeno 50 milioni a stagione, il doppio di quantodal Real Madrid . L'Al ... I nerazzurri 'si accontentano' di, che non si è allenato con il Bayern forse per mandare un ...Il club nerazzurro, alla luce delle recenti difficoltà riscontrate per arrivare a, potrebbe ... 12:10 24 Luglio Højlundallo United, l'Atalanta stringe per TouréIl club bergamasco ...E allora il Bayern Monaco continuerà, in attesa di sviluppi dal mercato, a contare al 100% su Yannsposo dell'Inter, ma ancora bloccato in Baviera o meglio, presto sarà bloccato in ...In un mercato italiano che non decolla, tiene banco la questione portiere per l'Inter, mentre il Milan ricerca un attaccante e la Juve un centrocampista muscolare. Le manovre della Serie A ...Marotta in quanto all'arte di pazientare batte allo sprint anche un certo Giobbe. Sa bene che la porta della Beneamata è sguarnita dopo l'addio a Onana ed il benservito ad Handanovic. Ma entro fine se ...