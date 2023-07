Sommer-Inter | parte il countdown | la decisione sulla clausola

(Di giovedì 27 luglio 2023) Yann, portiere svizzero del Bayern Monaco, potrebbe diventare un nuovo estremo difensore dell’. TRATTATIVA – Queste le parole di Luca Cilli su Sky Sport 24. «L’entro le prossime 48 ore conta di chiudere la trattativa con il Bayern Monaco per il portiere svizzero. L’ha deciso di non pagare lacon i bavaresi e di arrivare in un altro modo su un calciatore che ha già dato la massima disponibilità a vestire la maglia dell’».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it ...

LIVEBLOG 29 minuti fa I portieri degli ultimi 40 anni: da Bordon a Onana (aspettando Sommer) Dopo la cessione di Onana e il mancato rinnovo di Handanovic, l'Inter è partita per la tournée in Giappone ...Mancano ancora due portieri all'Inter dopo le partenze di Onana e Handanovic. Per completare la difesa c'è l'ostacolo Atalanta. L'Inter ha l'accordo con Sommer, non ancora però con il Bayern Monaco per consegnare a Simone Inzaghi il nazionale svizzero. Il tecnico nerazzurro è partito per la tournée in Giappone senza il nuovo portiere. Due portieri, una punta, un centrale difensivo, un centrocampista: queste le priorità temporali del mercato in entrata dell'Inter a meno di un mese dall'inizio del campionato.