Sommer Inter | è quasi fatta | tutti i dettagli dell’acquisto

(Di giovedì 27 luglio 2023), èper l’arrivo in nerazzurro del portiere svizzero: svelati cosìStando a quanto riferisce Sky Sport DE, l’avrebbe trovato l’accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Yannin nerazzurro. Si chiuderà tra 5 e 6 milioni di euro, con un incontro previsto la settimana prossima per la fumata bianca tra le parti.

freme per il trasferimento all', con la quale - come scritto sempre stamattina da Calciomercato.it - ha già un accordo per un contratto fino a giugno 2025. A piccoli passi, #si ..., i dettagli L'affare, mai in discussione anche per la volontà del portiere di vestire il nerazzurro, è alle battute finali. L'riuscirà a non pagare la clausola rescissoria (dal ...7 Yannè sempre più vicino all'. Secondo Sky Sport Germania , i dirigenti nerazzurri hanno trovato un accordo verbale con il Bayern Monaco per l'acquisto del portiere svizzero sulla base di una ...

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul portiere: da Sommer a Trubin e Audero, ecco come stanno le cose Sommer si avvicina, seppur a piccoli passi, all’Inter con la quale ha già un accordo ...Anche in Italia arrivano conferme sull'arrivo di Yann Sommer all'Inter. La trattativa è in chiusura, con il club nerazzurro al lavoro per definire l'accordo con il ...