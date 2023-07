Sommer all' Inter | sì | ma quando?

E, suo malgrado,si è adeguato. Del resto non è il caso di mettersi a fare un braccio di ferro: il rapporto tra i club è ottimo, ma soprattutto il futuro del portiere è già stato stabilito. ...Grandi manovre in Serie A: l'Inter si muove, ma occhio anche'esteroCon la partenza di tutti e ... è stato Di Gennaro, che farà il terzo, mentre per gli altri due slot gli obiettivi sonoe ...Mancano ancora due portieri'Inter dopo le partenze di Onana e Handanovic. Per completare la difesa c'è l'ostacolo AtalantaL'Inter ha l'accordo con, non ancora però con il Bayern Monaco per consegnare a Simone Inzaghi ...

Calciomercato Juventus: Il Bayern Monaco si fionda su Szczesny, via libera per Sommer all’InterDa Donnarumma a Sommer passando per Szczesny e tanti altri nomi: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A ...