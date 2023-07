Sollevamento pesi | subito 6 medaglie azzurre agli Europei Junior U23 grazie a Delia e La Barbera

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 luglio 2023) Bottino trionfale per l’Italia al termine della seconda giornata dei Campionaties e Under 23 di2023, in corso di svolgimento a Bucarest fino al 2 agosto. L’avventura azzurra nella capitale rumena si è aperta quest’oggi con i primi tre atleti in gara, che hannoregalato al movimento tricolore la bellezza di seicomplessive. Ripercorrendo in ordine cronologico le emozioni del day-2 in casa Italia dobbiamo partire dalla splendida prestazione di Celine Ludovicanella categoriaes fino a 55 kg. La diciassettenne veronese ha ingaggiato un bellissimo testa a testa con la quotata padrona di casa Andreea Cotruta (più grande di due anni rispetto alla nostra portacolori), mettendosi al ...