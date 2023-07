Soleil Sorge in Rai | ecco che programma conduce | l’annuncio

(Di giovedì 27 luglio 2023)dopo il Grande Fratello Vip ha incominciato a staccarsi dal mondo del trash per delineare la sua nuova carriera da opinionista e conduttrice. Questo lavoro, evidentemente, le ha regalato i suoi frutti con tanto di debutto Rai. dell’ex gieffinasarà al timone di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Soleil Sorge debutta in Rai con un programma estivo Biccy

Soleil Sorge debutta su Rai2. Dal prossimo 5 agosto fino al 16 settembre, condurrà il programma “Felicità 2023” insieme a Carlo Vanzina ...Questo show, che ha ormai alle spalle un paio di anni di storia, ha finalmente aperto le sue porte alla giovane presentatrice. "Felicità" è un programma condotto da Pascal Vicedomini, che ogni anno si ...