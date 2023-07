Soleil Sorge debutta in Rai | ecco in quale nuovo programma

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’arrivo diin Rai ha colto tutti di sorpresa. Nel corso degli ultimi anni, l’influencer è stata uno dei volti di punta di Mediaset. Dopo la discussa partecipazione al GF Vip, infatti, laha preso parte a vari altri programmi, partecipando prima come guest star a L’Isola dei Famosi, poi come opinionista a La Pupa e il Secchione e solo pochi mesi fa ha condotto il GF Vip Party con Pierpaolo Pretelli.in Raiè ora arrivato il momento di affrontare una nuova sfida. L’ex gieffina sta perre come conduttrice in unmattutino sulle reti Rai. A partire dal prossimo 5 agosto fino al 16 settembre, sarà al timone di Felicità 2023, in onda su Rai 2, ...

