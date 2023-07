Softball | Mondiali 2023 | tra l’Italia in buono spolvero e un maltempo costante verso il 2024

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si può ora tranquillamente dire: soltanto Valencia, delle tre sedi dei gironi di questo nuovo format biennale deidi, è stata risparmiata dale dalle conseguenti problematiche organizzative. Per il resto, tanto a Balbriggan quanto a Buttrio e Castions di Strada Giove Pluvio ha deciso di fare visite abbastanza importanti, tali da non consentire la conclusione completa del programma. In particolare, riferendoci direttamente al girone C, quello del, non è andata in scena la sfida tra le azzurre e il Canada, teoricamente valida per un passil. Già, teoricamente: perché, oltre al fatto cheè Paese ospitante della fase finale nel prossimo anno, precisamente dal 15 al 21 luglio, è emerso anche un altro fattore. La ...

Softball, Mondiali 2023: l'Italia cade contro il Giappone. Le asiatiche vincono 0-3 OA Sport

Il programma dell’ultima giornata dei Mondiali di softball biennali in quel di Castions di Strada finisce in anticipo. Il maltempo, infatti, dopo i tanti rinvii consiglia una chiusura anticipata, il c ...CASTIONS DI STRADA – Con ancora nella mente la delusione della sconfitta di poche ore prima, Italia Softball torna in campo nella giornata finale del Gruppo C della XVII Coppa del Mondo di ...