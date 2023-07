Smagliature dopo i 40 anni? Accettatele come Katie Holmes

(Di giovedì 27 luglio 2023) Foto: IPA In un mondo in cui si parla sempre più spesso di inclusività e Body Positivity, a volte sono le celebrity a dare il buon esempio. Non ultimache, paparazzata qualche giorno fa in giro per New York con un paio di pantaloni verdi e un top molto corto, ha mostrato senza problemi lesulla propria pancia. Un’invito a fregarsene insomma.l’attrice 44enne fa da sempre. Del resto, già dai tempi di Dawson’s Creek, non si è mai omologata alle altre dive di Hollywood mantenendo un profilo basso. Unica parentesi che l’ha esposta mediatamente, sbattendola in prima pagina sui tabloid: la relazione con Tom Cruise, con il quale ha avuto la figlia Suri, oggi 17enne.in vista Pancia magra, con solo gli addominali ...

