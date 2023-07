Smacco del Senato alle pressioni russe La lettura di Polillo

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nei codici che regolano i rapporti diplomatici, il normale interlocutore dell’ambasciatore, residente in loco, è il ministero degli Affari Esteri. A volte, ma già questo è raro, la missiva può essere indirizzata al presidente del Consiglio, che è il capo del governo. Del tutto irrituale è invece rivolgersi, come ha fatto l’Ambasciata russa, ai rappresentanti delle Assemblee elettive, nella speranza di condizionarne il voto. Una sgrammaticatura evidente, per non dire di peggio, considerato che il Parlamento è organo della sovranità popolare. E che quindi eventuali interferenze estere devono essere considerate alla stregua di qualsiasi violazione del principio di indipendenza. Spigolature, si dirà. Considerato quanto sta avvenendo in Ucraina o le interferenze più vistose che si sono viste nel caso della Brexit o delle elezioni americane, che portarono alla presidenza di Donald Trump. In ...