Sinéad O’Connor | perché si rasava i capelli?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 27 luglio 2023)ha spiegato che sisin da ragazza per diversi motivi. Inizialmentenon voleva essere molestata dagli uomini, per strada, a Dublino, esua madre faceva confronti sgradevoli tra lei e sua sorella, proprio in merito ai. In seguito, i suoicortissimi diventarono una risposta ai produttori musicali che la volevano più femminile e seducente e quindi con ilunghi.è ricordata per i suoi, che ha quasi sempre avuto molto corti o rasati a zero. Un look iconico che metteva ancora più in risalto la bellezza del suo viso e dei suoi occhi. Lei ebbe anche a dire che senzarasati non ...