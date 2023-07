Sinead O’Connor | per la polizia morte “non è sospetta”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – La cantante irlandese Sinéad O'Connor, 56 anni, è morta sola nella sua casa di Londra e il suo decesso non viene considerato 'sospetto' dallabritannica, che ha fatto subito un'ispezione nell'appartamento dove è stata trovata cadavere. E' quanto riferisce la Bbc. Si esclude così anche l'intervento di terzi nel decesso. Laha spiegato di aver trovato il corpo della star, nota per 'Nothing Compares 2 U', nella sua abitazione "dichiarandola morta sul posto" alle 11,18 di mercoledì 26 luglio. Un portavoce degli investigatori dellaha aggiunto che "sarà preparato un dossier per il medico legale" al fine di valutare una probabile autopsia. La notizia è stata poi annunciata "con grande tristezza" dalla famiglia che si è detta "devastata" insieme ai "suoi amici". In queste ore sono arrivati numerosi ...