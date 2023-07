Sinéad O' Connor | Nothing Compares 2 U

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) «I miei genitori si sono separati che ero abbastanza piccola e mia madre non era una persona molto sana di mente: era violenta verbalmente e fisicamente. Quando diventava una bestia, riuscivo a calmarla con la mia voce. Ero in grado di usare la mia voce per far addormentare il diavolo». Nel documentario(Kathryn Ferguson, 2022),O'racconta di come tutto è cominciato. Un inizio che ha ben poco a che fare con desideri di fama o di rivalsa: per(Marie Bernadette) O'cantare era l’unico modo che conosceva per salvarsi la vita. La fama arriva comunque, per i suoi 24 anni, esplode letteralmente con2 U, una canzone presa in prestito. Prince la scrive e la incide nel 1984, ma non la pubblica, la ...