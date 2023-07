Sinéad O’Connor | l’anima tormentata della musica Anni 90

Leggi su amica

(Di giovedì 27 luglio 2023) Anche gli ultimi messaggi, lanciati attraverso i social, erano gridi d’aiuto. Era unaO’Connor disperata quella che se ne è andata, a soli 56. Talentuosa cantautrice irlandese diventata una superstar poco più che ventenne. Provocatrice appassionata. Anima fragile. Lo ha annunciato la famiglia. Senza dare spiegazioni sulla causa di morte. Ma chiedendo di rispettare la privacy e il dolore. Il successo planetario di Nothing Compares 2 U Riconoscibile per la testa rasata e per la straordinaria gamma emotivasua voce, O’Connor ha iniziato la sua carriera cantando per le strade di Dublino. Già con l’album di debutto del 1987, The Lion and the Cobra, era diventata un nome noto nel mondole. Ma il punto ...