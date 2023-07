Sinead O’Connor | la morte “non viene trattata come sospetta” | i primi dettagli del decesso

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Lanon“. All’indomani deldiemergono isul’artista si sia spenta. L’artista 56enne è stata trovata “priva di sensi” nella sua casa di Londra e immediatamente “dichiarata morta”. Lo fa sapere un report della polizia londinese. “La polizia è stata chiamata alle 11.48 di mercoledì 26 luglio dopo la segnalazione di una donna priva di sensi in un indirizzo residenziale dell’area SE24. Ufficiali sono giunti sul posto. Una donna di 56 anni è stata dichiarata morta sul posto. I parenti prossimi sono stati avvisati. Lanon...

Ispezione nell'appartamento dove la cantante 56enne è stata trovata cadavere: "Sarà preparato un dossier per il medico legale" La cantante irlandese Sinéad, 56 anni, è morta sola nella sua casa di Londra e il suo decesso non viene considerato 'sospetto' dalla polizia britannica , che ha fatto subito un'ispezione nell'appartamento dove è stata ...... cara, cara imprendibile. Fai buon viaggio ora. Un bacio, ...