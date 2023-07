Sinéad O’Connor | la malattia mentale raccontata da lei

(Di giovedì 27 luglio 2023)ha parlato in più occasioni dellacontro la quale lottava da anni, spiegando che era affetta da disturbo bipolare, disturbo da stress post traumatico e disturbo borderline di personalità, salvo poi smentire il distubo bipolare nel 2013, spiegando che si era trattato di una diagnosi errata. Nell’arco della sua vita, subì gli abusi da parte di sua madre, tentò il suicidio in più occasioni, è stata in terapia, ha assunto farmaci dagli effetti collaterali devastanti. Nello specifico, la morte di sua madre e il suicidio di suo figlio sono stati i due eventi principali che hanno contribuito a compromettere la sua salute. Nata in una famiglia cattolica di Glenageary, quando i suoi genitori divorziarono,andò a vivere con sua madre, che abusava ...

Ispezione nell'appartamento dove la cantante 56enne è stata trovata cadavere: "Sarà preparato un dossier per il medico legale" La cantante irlandese, 56 anni, è morta sola nella sua casa di Londra e il suo decesso non viene considerato 'sospetto' dalla polizia britannica , che ha fatto subito un'ispezione nell'appartamento dove è ...