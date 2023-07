Sinead O’Connor causa morte | che malattia aveva?

(Di giovedì 27 luglio 2023)è venuta a mancare all’età di 56 anni: nel mondo è famosa soprattutto per la sua canzone Nothing Compares 2 U. Lo scorso anno la cantanteaffrontato anche laper suicidio di suo figlio e da anni ormai combatteva con una brutta. Ma cosa le è successo? Leggi anche: Il...

I messaggi per la morte distanno invadendo i social da quando, nella serata di ieri 27 luglio, è giunta la notizia della scomparsa della 56enne musicista irlandese. Tra i primi a renderle omaggio è stato il ...La triste parabola diha come sfondo un antica e pesante depressione, quel male oscuro che ne ha minato l'esistenza testimoniata da quella drammatica intervista " appello nella quale descriveva il suo stato ...Fu la reinterpretazione dia dare luce a quella fantastica canzone. Proprio l'album ottenne un grande successo di riflesso: 7 milioni di copie vendute. Gli ultimi anni Come riporta ...