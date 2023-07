Sinéad O Connor | anima tormentata dai problemi di salute mentale | “Sono un disastro dal giorno in cui sono nata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Bassa autostima acuta, agrafobica, bipolare, ha tentato otto volte il suicidio (l’ultima volta dopo la morte del figlio 17enne Shane che si è tolto la vita lo scorso anno), ha subito abusi ed è stata torturata dalla madre alcolizzata e depressa, si è dichiarata per tre quarti eterosessuale e per un quarto gay. Tre mariti, quattro figli e un nipote. Ha subito un aborto e un’isterectomia.dalla religione: prima in un movimento cattolico indipendente, facendosi ordinare prete nel 1999, poi la conversione all’Islam nel 2018. Un ritratto difficile e tormentato quello di, scomparsa a soli 56 anni. Non si sa nient’altro sulle cause della morte, avvolta nel massimo riserbo come recita il comunicato della famiglia affidato all’Irish Times: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata ...