‘Simon the Sorcerer Origins’ | nel 2024 il prequel made in Italy di ‘Simon the Sorcerer’

(Di giovedì 27 luglio 2023) I cosiddetti millennial ricorderanno bene Simon the, l’avventura 2D punta e clicca figlia delle menti creative di Simon e Mike Woodroffe. Il gioco era sviluppato da Adventure Soft e pubblicato in origine su PC nel 1993: all’epoca, l’opera segnò profondamente un’intera generazione di giocatori. Da allora sono però trascorsi 30 anni ed è giunto il momento di celebrarne l’anniversario: per il 30° compleanno della saga, Leonardo Interactive ha annunciato l’arrivo nelsu tutte le piattaforme di Simon theOrigins, uninfirmato Smallthing Studios. Una notizia più che ottima, che arriva soprattutto grazie alla passione e alla dedizione di Massimiliano Calamai, Founder e Game Director dello studio di sviluppo. Insieme a lui Fabrizio Rizzo (Lead Game ...

Era il 1993 quando Simon the Sorcerer debuttava su computer diventando uno dei punta e clicca più popolari e apprezzati: 30 anni dopo, la società romana Leonardo Interactive annuncia un nuovo capitolo che debutterà nel