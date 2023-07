Sicurezza stradale | caffè gratuito di notte e a Ferragosto in aree servizio Milano Serravalle

(Di giovedì 27 luglio 2023), 27 lug. (Adnkronos) - Tutti i fine settimana dal 29 luglio al 2 settembre e atorna a promuovere un'iniziativa per la, offrendo in tutte ledidella propria rete unai viaggiatori durante le ore notturne. L'iniziativa, che coinvolgerà ledipresenti lungo l'autostrada A7 (nel tratto di competenza di) e le tangenziali milanesi, è in programma ognitra venerdì e sabato e ognifra sabato e domenica dalle 00.00 alle 5.00. Nel fine settimana dil'iniziativa è in ...

... che permette di segnalare e geolocalizzare l'insidia. "È un esempio di "cittadinanza attiva" che a noi consentirà di intervenire puntualmente per mettere inle situazioni di ...Per gli uomini dellasarà una sfida senza precedenti e quando vedranno, alle 20:24 le 150 ...dall'uccisione del diciassettenne Nahel da parte di un poliziotto ad un controllo, ha ......fine settimana di luglio si prevede un significativo incremento della circolazioneverso ... tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione dellae della fluidita' ...

La strada di fronte alla scuola è una pista da corsa: "Ogni giorno rischiamo il morto" RomaToday

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – Tutti i fine settimana dal 29 luglio al 2 settembre e a Ferragosto Milano Serravalle torna a promuovere un’iniziativa per la sicurezza stradale, offrendo in tutte le aree ...Il via libera nel weekend. Si tratta di circa 3 chilometri di autostrada impegnata finora da interruzioni e limitazioni di carreggiata con doppio senso di circolazione ...