Sicilia | E-distribuzione | ' al lavoro per ripristinare i servizi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - "E-continua con assiduo impegno a fronteggiare le conseguenze dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando la rete elettrica in. L'Azienda ha ulteriormente rafforzato la propria Task-force nell'area di Catania grazie all'arrivo di nuove 150 risorse, portando ad un totale di circa 600 tecnici che stanno operando ininterrottamente sul territorio". E' quanto si legge in una nota. "Inoltre, per le rialimentazioni d'emergenza, E-ha mobilitato 100 gruppi elettrogeni, 20 dei quali sono stati portati sul territorio regionale nelle ultime ore, 8 power station, e 2 cavi attrezzo - si legge- Nella giornata odierna arriveranno ulteriori tre laboratori mobili cerca guasto e un'ulteriore Power Station. Attualmente sono aperti 70 cantieri per riparare linee guaste su tutta ...