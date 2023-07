Sfera Ebbasta e Shiva | un palco per due al Rock in Roma

(Di giovedì 27 luglio 2023)insieme aieri sera hanno condiviso ildelInper l’ultimo appuntamento nella cornice dell‘Ippodromo Capannelle. Nella setlist non mancano i brani distar, l’album ha collezionato 7 dischi di platino, Famoso, il disco che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, e i migliori brani dell’EP Italiano realizzato insieme a Rvssian. Dopo un lungo periodo nel quale ha creato grandissime aspettative, pubblicando singoli e un EP,ha finalmente deciso di dare al pubblico il suo primo disco Milano Demons, in cui mette in mostra tutte le sue anime cambiando flow e mood di pezzo in pezzo, unendo brani diversi tra loro attraverso il filo conduttore del racconto. Milanese classe 1999, si avvicina ...

Non è passata inosservata la 'visita' in città (seppur soltanto per ragioni culinarie) di due idoli musicali dei più giovani, cioèe Geolier , che qualche sera fa hanno cenato in un ristorante di largo Madonna dei 7 Dolori: 'La Terrazza Verde'. È stato lo stesso locale dei colli a dare la notizia, pubblicando sulla ...Le notti romane si infiammano con il concerto di, che questa sera salirà sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle a Roma insieme a Shiva . Una coppia che crea non poche aspettative negli spettatori della serata, che potranno cantare ...I biglietti già acquistati per la data del 7 luglio a Imola, in cui si sarebbero dovuti esibire, Luchè e Shiv a, sono validi per assistere alla data del 29 luglio. Scaletta: Ore 17.30 ...

Sfera Ebbasta non esce a salutare i fan dopo il concerto, Laura Chiatti: «Che peccato» Corriere Roma

Servigliano. Erano in 8000 al concerto di Sfera Ebbasta domenica scorsa al Parco della Pace di Servigliano. Un pubblico giovane con molti ragazzi arrivati sin dal mattino presto per potersi accaparrar ...Sfera Ebbasta e Shiva : con i due rapper si chiude la stagione 2023 del Rock In Roma, le immagini sono di © Chiara Olmi ...