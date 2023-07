Serie B | due punti di penalizzazione per la Sampdoria

(Di giovedì 27 luglio 2023) Laè stata sanzionata con 2dida scontare nel prossimo campionato. I dettagli Di seguito il comunicato della Figc sulla. COMUNICATO – Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato laB) con 2dida scontare nella corrente stagione sportiva. La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 2, del C.G.S. in merito al mancato versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Il 30 agosto Tartarughe Ninja: Caos Mutante arriverà nelle sale cinematografiche italiane, ma nel frattempo Variety ha confermato in esclusiva la produzione di un sequel e diTV che fungeranno da ponte tra le pellicole. tartarughe ninja, cosa sappiamo sul sequel e sulleTV In quasi quarant'anni le Tartarughe Ninja hanno divertito ed emozionato intere ...'Non possiamo pensare che il costo della transizione sia in capo soltanto asoggetti: o alle ... 'L'obiettivo è duplice: consentire di pianificare unadi soluzioni efficaci rivolte a tutte le ...La Sampdoria comincia la prossima stagione diB già con il piede sbagliato: i doriani infatti partiranno con una penalizzazione dipunti la stagione del rilancio verso la massimadopo la decisione del Tribunale nazionale federale. L'ennesimo colpo ad unaB che dopo l'esclusione della Reggina rischia di trovarsi ...

Serie A, due strade per assegnare i diritti tv - MilanoFinanza News Milano Finanza

La Sampdoria partirà con un -2 nella prossima stagione di Serie B per una penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale.Penalizzazione per la Sampdoria: due punti, per mancati versamenti Irpef e Inps, da scontare nella stagione che comincerà a breve ...