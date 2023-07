Serie A | rifiutate le proposte di Sky e Dazn per i diritti tv

Leggi su calcionews24

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, la LegaA avrebbe deciso di rifiutare l'ultima offerta presentata per itv del quinquennio 2024-2029. La proposta era di 890 milioni di euro, suddivisi tra i 690 diper 10 partite e i 200 di Sky per 3 match. Il nuovo appuntamento sarà a settembre, sperando che la pausa di agosto possa portare le parti verso un accordo.