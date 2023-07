Serie A | le amichevoli | pari Inter | in campo anche il Sassuolo Nella notte Juve-Milan

(Di giovedì 27 luglio 2023) Luglio e agosto, non ti conosco. Le 20 squadre diA scaldano i motori in vista dell'inizio del campionato. Calciomercato.com riepiloga...

Tutto pronto per una giornata diestive per i club diA 2023/2024. Alle 12:30 è in programma il match tra l'Inter e l'Al Nassr dell'ex Marcelo Brozovic. Un'occasione per testare il livello e la condizione di Lautaro ...... protagonista nelle prime uscite, fino al 2026 . Questo il comunicato del club: 'AC ... il centrocampista ha vissuto da protagonista la doppia Promozione dallaC allaA e ha in ...... 207 centimetri classe 1997, proviene da una stagione a Metalica inB a 9 punti e 7.6 ...al ritiro precampionato della prima squadra biancoazzurra a Campobasso prendendo parte allee ...

I risultati delle amichevoli estive del 26 luglio Sky Sport

L'Inter di Inzaghi affronta l'ex Brozovic e Cristiano Ronaldo: le info su come seguire la partita in diretta tv e streaming.La Roma continua la preparazione in vista della prima giornata di campionato, prevista il 20 agosto. Ecco il programma delle amichevoli.