Serenissima ristorazione | nel 2022 fatturato +14% a 458 mln con utile sopra 10 mln

L'assemblea dei soci diha approvato il bilancio di esercizio 2022, registrando risultati positivi in tutti i principali indicatori. Nello specifico, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato ...... si tratta dell'area verde del Nomad Hostel (Viale della1) che, come ogni mese, ospita ...elevato non solo in consolle ma anche in cucina saranno tre importanti realtà della...... fiere e rassegne - chef qualificati e l'intero mondo della. Tutti riuniti in un'... alcuni rappresentanti dell'Associazione Porto Naonis e una delegazione dell' Assocuochi. ...

Serenissima ristorazione, nel 2022 fatturato +14% a 458 mln con ... Adnkronos

L’Assemblea dei Soci ha ufficializzato lo scorso 11 luglio il cambio alla guida di ANIR Confindustria nominando il nuovo Presidente, Massimo Piacenti. Nel team anche Tommaso Putin, che dal 2020 opera ...Addio al ristobar “Il centro”, chiuso dal 20 giugno: riaprirà ad agosto, solo per i dipendenti. Roberto Sembeni, dirigente Apss: «Situazione causata da un contenzioso» ...