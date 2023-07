...9 milioni di euro, indell'11,6% (+12,3% a cambi costanti) rispetto al primodell'anno precedente. Ilchiude con un utile netto di 167,8 milioni di euro, in aumento del 12,...... il settore auto e' indel 12,4%, le applicazioni per motocicli del 3,7%, quelle per veicoli commerciali del 12,6% e le competizioni del 20,6% rispetto al primo2022. A livello ...Piaggio ha chiuso il primocon ricavi record oltre 1,17 miliardi, indell'11,3%. In rialzo del 20,1% il margine lordo industriale a 332,6 milioni. Record anche per il margine operativo lordo, salito del 25,6% ...

Semestre in crescita per Brembo, ricavi sfiorano 2 miliardi Agenzia ANSA

Piaggio, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi consolidati pari a 1.172 ...Le entrate si sono attestate nel periodo sui 55,9 milioni di euro, in linea con i primi sei mesi 2022. La voce pubblicità internet registra un incremento del 21,1% e rappresenta il 29,4% del fatturato ...