Secret Invasion 2023 | Marvel insoddisfacente

La miniseriesarà ricordata più per il polverone che ha sollevato nella comunità dei fan che per la sua effettiva qualità: dopo aver ucciso la Mariah Hill di Cobie Smulders nel primo episodio, il ...La nostra video recensione di, serie tv dei Marvel Studios creata da Kyle Bradstreet con Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben - Adir, Dermot Mulroney, Emilia Clarke, Olivia Colman, Don Cheadle, ...Anche senon doveva necessariamente impostare esplicitamente molte cose per il futuro dell' MCU , c'erano alcune indicazioni date al regista Ali Selim su cosa includere. Nel finale, abbiamo ...

Secret Invasion: cosa resta della serie Marvel | TV BadTaste.it Cinema

Si è conclusa Secret Invasion su Disney+ e la reazione del pubblico non può essere descritta esattamente come “entusiasta”. Ma è stata la peggiore serie Marvel finora Abbiamo verificato su tre siti.La nuova serie del Marvel Cinematic Universe mette in scena i cattivi Skrull e non solo. - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...